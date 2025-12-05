UFC объявил о проведении турнира в Лондоне в марте 2026 года

UFC официально анонсировал проведение очередного турнира в Лондоне.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование состоится 21 марта 2026 года на знаменитой арене O2.

Предыдущий визит UFC в столицу Великобритании в 2025 году стал историческим - тогда турнир Fight Night показал самые высокие кассовые сборы в истории промоушена среди турниров этого формата.

Президент UFC Дэйна Уайт выразил радость по поводу возвращения промоушена в Лондон:

"Лондон - один из ведущих городов мира для боев. Здесь страстные болельщики, невероятная атмосфера, а в прошлый раз, когда мы были здесь, установили рекорд по кассовым сборам в рамках Fight Night в истории UFC. Лондон всегда оправдывает ожидания, с нетерпением жду возвращения".

İdman.Biz