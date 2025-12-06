Назим Садыхов завтра выйдет на бой с французским соперником - ВИДЕО

Завтра в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 323, где встретятся бойцы MMA из Азербайджана и Франции.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире выступит азербайджанский спортсмен Назим Садыхов.

Его соперником станет француз Фарес Зиам.

Отметим, что Фарес Зиам последний раз выходил в октагон в феврале этого года. Назим Садыхов в 2025 году провел два поединка - в феврале он нокаутировал бразильца Исмаэля Бонфими, а в июне досрочно победил другого бразильца Николос Моту в Баку. Всего в карьере азербайджанского бойца 13 боев в MMA, из которых он выиграл 11.

На UFC 323 также пройдут два титульных поединка. Мераб Двалишвили в этом году попытается в четвертый раз защитить чемпионский пояс и встретится с Петром Яном. Это будет их второй бой - в первом поединке победу одержал Двалишвили.

В другом титульном бою Алешандри Пантожа встретится с Джошуа Ваном, чтобы защитить свой чемпионский пояс.

İdman.Biz