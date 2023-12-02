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Хидаят Гейдаров вышел в финал "Большого шлема" в Токио

Дзюдо
Новости
2 Декабря 2023 08:49
Хидаят Гейдаров вышел в финал "Большого шлема" в Токио

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал турнира «Большого шлема», стартовавшего в Токио.

Как сообщает İdman.biz, трехкратный чемпион Европы начал с победы над Махмадбеком Махмадековым (Нейтральный статус), а затем выиграл у Марка Христова (Болгария). В четвертьфинале он нанес поражение Эн-Кьюлу Ли (Южная Корея), а в полуфинале одолел Мануэля Ломбардо (Италия).

В финале Хидаят всретится с хозяином татами Соичи Хашимото.

За бронзу поборется Зелим Цкаев (81 кг), который прошел Антонио Эспозито (Италия), Келла Берлинера (США) и олимпийского чемпиона Таконори Нагасе (Япония). В четвертьфинале он уступил Юн-Вону Ли (Южная Корея) и перешел в утешительный блок, где справился с Михаилом Латицевым (Молдова).

В схватке за бронзу Коцоев поборется с Сомоном Махмадбековым (Таджикистан).

В свою очередь, Мурад Фатиев (81 кг) выиграл в Токио одну схватку, одолев Рафаэля Македо (Бразилия). Но далее потерпел поражение от Акселя Клерже. Рашид Мамедалиев (73 кг) в стартовой встрече уступил Элиоту Преве (Франция), а Саид Моллаи (81 кг) в первом выходе на татами проиграл Давиду Карапетяну (Нейтральный статус).

Первый турнир в составе сборной Азербайджана провела Ачелья Топрак (57 кг). В стартовой схватке она проиграла Ксении Галицкой (Нейтральный статус).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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