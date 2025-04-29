29 Апреля 2025
RU

Призеры чемпионата Европы поднялись в рейтинге

Дзюдо
Новости
29 Апреля 2025 12:22
3
Призеры чемпионата Европы поднялись в рейтинге

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг.

Как передает İdman.biz, в нем нашли отражение результаты чемпионата Европы в Подгорице (Черногория), где сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и бронзовую награды.

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), завоевавший на ЧЕ серебро, сохранили за собой лидерство.

Бронзовые призеры Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) также улучшили свои показатели. Цкаев поднялся на одну ступеньку и занимает седьмое место, у Мамедалиева +3 и восьмая строчка, тогда как Фатиев также переместился на три позиции вверх и идет 16-м. Тогда как Юсифов поднялся на четыре ступеньки и находится на 17-м месте.

Ставший пятым Ушанги Кокаури (+100 кг) также продвинулся на три строчки и обосновался на 13-й позиции. А Туран Байрамов (60 кг), ставший седьмым, потерял один пункт - он также 13-й.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Назим Гусейнов: "Дзюдо превратили в бизнес"
10:59
Дзюдо

Назим Гусейнов: "Дзюдо превратили в бизнес"

Бывший тренер сборной Азербайджана оценил выступление нашей команды на чемпионате Европы
Орхан Сафаров: "Дзюдо дало мне все, теперь моя очередь дать что-то взамен"
09:30
Дзюдо

Орхан Сафаров: "Дзюдо дало мне все, теперь моя очередь дать что-то взамен"

Победитель чемпионата Европы, призер чемпионатов мира, участник Олимпиады поделился своими мыслями, обсуждая жизнь после окончания карьеры и своем пути возвращения в дзюдо
Зелим Коцоев: "Я голоден до новых побед" - ФОТО
28 Апреля 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Я голоден до новых побед" - ФОТО

Олимпийский чемпион заявил, что его главная цель - увеличить количество медалей
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Главный тренер сборной Азербайджана: "Мы готовим новое поколение чемпионов"
27 Апреля 16:56
Дзюдо

Главный тренер сборной Азербайджана: "Мы готовим новое поколение чемпионов"

Рихард Траутман поделился своим мнением о выступлении азербайджанских дзюдоистов на ЧЕ
Сборная Азербайджана уступила Грузии на старте ЧЕ - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 14:02
Дзюдо

Сборная Азербайджана уступила Грузии на старте ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

В Подгорице стартуют смешанные командные соревнования по дзюдо

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо