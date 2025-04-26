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Мурад Фатиев: "Очень хочу завоевать медаль на чемпионате мира"

Дзюдо
Новости
26 Апреля 2025 10:42
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Мурад Фатиев: "Очень хочу завоевать медаль на чемпионате мира"

«Моей целью было чемпионство, но я стал третьим».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Мурад Фатиев.

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы, который проходит в Подгорице, столице Черногории. Фатиев, поднявшийся на третью ступень пьедестала почета в весовой категории 90 кг, рассказал, что соревнования были очень сложными:

«Некоторые поединки были особенно сложными. Например, грузин Лука Майсурадзе до этого трижды меня побеждал, а я победил только один раз. Хотя поединок с ним был сложным, победителем оказался я. Также я дважды встречался с французским спортсменом Алексисом Матье, с которым боролся за бронзу. Он выиграл один из этих поединков, а я другой. Он очень сильный спортсмен. Этот поединок с Матье тоже был сложным».

Дзюдоист также рассказал о своих планах на будущее:

«Чемпионат мира через 40 дней. Начнем тренироваться, как только вернемся в Баку. У нас очень мало времени. Я очень хочу завоевать медаль на чемпионате мира».

Отметим, что в борьбе за бронзовую медаль чемпионата Европы Фатиев победил Алексиса Матье иппоном и занял третье место.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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