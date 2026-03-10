10 Марта 2026
RU

Руслан Пашаев: "Главная цель - чемпионат мира в Баку"

Дзюдо
Новости
10 Марта 2026 12:48
12
Руслан Пашаев: "Главная цель - чемпионат мира в Баку"

Дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) заявил, что главной целью сезона для него является чемпионат мира, который пройдет в Баку.

"В настоящее время мы находимся на учебно-тренировочных сборах в Чехии. Главная цель на этот год - чемпионат мира в Баку. Перед этим пройдет чемпионат Европы, и там я также постараюсь сделать все возможное, чтобы стать чемпионом", - сказал Пашаев в комментариях Report.

Он также прокомментировал свою победу на турнире Гран-при по дзюдо, который состоялся в австрийском Линце.

"Турнир прошел хорошо. В соревнованиях участвовали сильные соперники. Финальная схватка для меня получилась немного тяжелой, но я смог победить и завоевать золотую медаль", - отметил дзюдоист.

Отметим, что на Гран-при в Линце сборная Азербайджана завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В общем зачете команда заняла третье место среди 59 стран, а в мужском турнире стала первой.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Ушел из жизни один из основоположников азербайджанской школы дзюдо Азиз-Ага Ахмедов
8 Марта 22:20
Дзюдо

Ушел из жизни один из основоположников азербайджанской школы дзюдо Азиз-Ага Ахмедов

Прославленный специалист скончался в возрасте 80 лет
В Азербайджане завершился турнир по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО
8 Марта 18:50
Дзюдо

В Азербайджане завершился турнир по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО

Более 260 спортсменов из десятков клубов боролись за медали

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО
7 Марта 22:40
Дзюдо

Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО

Сборная имеет в своем активе полный комплект медалей
Тренер объяснил, почему Хидаят Гейдаров не смог согнать вес
7 Марта 14:46
Дзюдо

Тренер объяснил, почему Хидаят Гейдаров не смог согнать вес

Дзюдоист перед турниром находился в Испании

Самое читаемое

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО
7 Марта 22:40
Дзюдо

Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО

Сборная имеет в своем активе полный комплект медалей
Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран