Руслан Пашаев: "Главная цель - чемпионат мира в Баку"

Дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) заявил, что главной целью сезона для него является чемпионат мира, который пройдет в Баку.

"В настоящее время мы находимся на учебно-тренировочных сборах в Чехии. Главная цель на этот год - чемпионат мира в Баку. Перед этим пройдет чемпионат Европы, и там я также постараюсь сделать все возможное, чтобы стать чемпионом", - сказал Пашаев в комментариях Report.

Он также прокомментировал свою победу на турнире Гран-при по дзюдо, который состоялся в австрийском Линце.

"Турнир прошел хорошо. В соревнованиях участвовали сильные соперники. Финальная схватка для меня получилась немного тяжелой, но я смог победить и завоевать золотую медаль", - отметил дзюдоист.

Отметим, что на Гран-при в Линце сборная Азербайджана завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В общем зачете команда заняла третье место среди 59 стран, а в мужском турнире стала первой.