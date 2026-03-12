13 Марта 2026
12 Марта 2026 23:24
14
Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо подписан меморандум - ФОТО

Между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией дзюдо Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz, основной целью документа является поддержка реабилитации и психофизического развития лиц с интеллектуальными нарушениями посредством адаптивного дзюдо, создание доступной среды для атлетов, а также содействие развитию инклюзивного спорта.

В рамках соглашения стороны будут совместно развивать адаптивное дзюдо в стране, привлекать лиц с интеллектуальными нарушениями к занятиям этим видом спорта, а также реализовывать общие проекты и программы. Кроме того, предусмотрены организация просветительских мероприятий, тренингов и семинаров, а также повышение квалификации тренеров и профильных специалистов.

Меморандум подписали исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и президент Специального олимпийского комитета Мовлуд Миралиев.

По случаю подписания документа был также организован турнир по адаптивному дзюдо.

İdman.Biz
