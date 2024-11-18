Чемпион Европы: "Моя самая большая мечта - стать чемпионом мира среди взрослых"

«Моя самая большая мечта - стать чемпионом мира среди взрослых».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил азербайджанский дзюдоист Гусейн Аллахьяров, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в польской Пиле.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 кг, рассказал, что очень рад, что стал первым.

«Моей целью было завоевать только золотую награду. Когда я отправился на турнир, то думал только об этом. О серебряной медали я даже не думал».

Аллахьяров также рассказал о своих целях:

«Теперь я хочу участвовать в соревнованиях «Большого шлема» и быть там в числе призёров. Как и каждый дзюдоист, я поставил перед собой цель - стать чемпионом Европы, мира и Олимпийским чемпионом».

Отметим, что на чемпионате Европы U-23 представители Азербайджана завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Вместе с Гусейном Аллахьяровым чемпионом стала также Фидан Ализаде (57 кг). Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, Руфат Шовлатов (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.

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