Галандарзаде, Рзаев и Шукюров во второй день ЧЕ

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

73 кг

Вусал Галандарзаде начнет схваткой против Диона Шараполли (Косово).

Айдын Рзаев будет бороться с Ибрагимом Демирелем (Турция).

81 кг

Сулейман Шукюров встретится с Петросом Кесовым (Кипр).

После первого дня ЧЕ в активе нашей команды три награды. Золотые медали выиграли Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), а серебро у Низами Имранова (60 кг).

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