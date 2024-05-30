Дзюдо расширяет сферу влияния в Азербайджане: Адаптивное дзюдо - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) объявила о начале проекта «Адаптивное дзюдо».

Как сообщает İdman.biz, данная программа направлена ​​на содействие социальной интеграции и повышению уверенности в себе детей с синдромом Дауна, аутизмом и тех, кто нуждается в особом уходе.

Прививая основные ценности дзюдо, программа способствует физической активности, психическому благополучию и социальной интеграции посредством адаптивного опыта дзюдо.

В прошлом году официальные лица ACF приняли участие в турнире по адаптивному дзюдо «EJU Get Together», проходившем в Венрае, Нидерланды, чтобы воспользоваться успешным международным опытом адаптивного дзюдо. С 2024 года ACF сделала адаптивное дзюдо одним из основных направлений своей стратегии развития и запланировала участие тренеров в семинарах и сборах по адаптивному дзюдо для дальнейшей специализации в этом направлении. Так, в мае этого года тренеры Руфат Исмаилов и Самир Исмаилов приняли участие в учебно-тренировочном сборе и тренерском семинаре по адаптивному дзюдо, прошедших в Париже.

В рамках подготовки представители ACF уже встретились с родителями детей с синдромом Дауна. В ходе встречи родители заявили, что они приветствовали программу с большим энтузиазмом и надеются на то положительное влияние, которое она окажет на жизнь детей. В ближайшее время планируется начать первые занятия по дзюдо для детей с особыми потребностями.

Информацию о проекте в интервью Европейскому союзу дзюдо предоставил менеджер по образованию ACF Орхан Оруджзаде:

«Когда мы познакомились с ценностями дзюдо, мы поняли, что на всех этапах и истории развития дзюдо людьми с ограниченными возможностями и детям пренебрегали. Меры, принятые в последние годы в нашей стране по развитию инклюзивного общества, побудили нас как семью дзюдо обратить внимание на эту сферу.

Чтобы применить адаптивное дзюдо в Азербайджане, мы внимательно изучаем опыт разных стран. Мы поддерживаем участие наших тренеров в программах, организованных Европейским союзом дзюдо с целью повышения уровня профессионализма в этой сфере.

Дзюдо считается одним из популярных видов спорта в Азербайджане. Достижения азербайджанских спортсменов на континентальных, мировых первенствах и олимпийских первенствах в разные годы сделали этот вид спорта еще более популярным. Такая популярность вызывает интерес детей к этому виду спорта. Мы думаем, что среди детей, проявляющих такой энтузиазм и интерес, есть дети с ограниченными возможностями. Однако тот факт, что текущая ситуация для них неблагоприятна, приводит к тому, что их мечты об этом виде спорта остаются незавершенными. Поэтому сделать дзюдо доступным каждому человеку, несущему в себе важные ценности, - важнейшее направление нашей деятельности».

İdman.biz