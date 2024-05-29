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Азербайджанские дзюдоисты выиграли две бронзы в Уфе - ФОТО

Дзюдо
Новости
29 Мая 2024 18:02
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Азербайджанские дзюдоисты выиграли две бронзы в Уфе - ФОТО

В Уфе прошел международный турнир по серии «А» детской лиги «Локодзюдо» среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения, посвященный памяти мастера спорта СССР Фарита Давлетшина.

Как передает İdman.biz, в нем приняли участие более 900 спортсменов из 9 стран СНГ и более 30 республик и регионов Российской Федерации.

По инициативе Федерации дзюдо Азербайджана в турнире приняли участие 18 спортсменов из регионов Азербайджана.

Наши дзюдоисты завоевали две бронзовые медали, а еще трое спортменов стали пятыми. Команду возглавил ответственный за работу с регионами Федерации дзюдо Азербайджана (ФДФ) Руслан Юнусов и тренер Нурлан Салманзаде.

İdman.biz

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