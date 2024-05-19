Пристрелочный день на ЧМ

Первый день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби можно назвать пристрелочным для сборной

Азербайжана. Дальше всех по турнирной сетке продвинулся Туран Байрамов (60 кг), занявший седьмое место. Хотя мог рассчитывать на большее.

Как передает İdman.biz, Туран начал выступление достаточно уверенно: выиграл с преимуществом в «вазда-ари» у Ариунболда Энхтаивана (Монголия), далее одержал досрочные победы над Давидом Терао (США) и Торнике Тсджакадоеа (Нидерланды), выбившего из борьбы чемпиона мира Франсиско Гарригоса. В четвертьфинале Байрамова поджидал Гиоргий Сардалашвили, которого он уверенно одолел в схватке за бронзу на турнире "Большого шлема" в Тбилиси.

И казалось, что в Абу-Даби все идет по тому же благоприятному для азербайджанского дзюдоиста сценарию: он повел с преимуществом в «вадза-ари», но ближе к концу встречи попался на бросок, а впоследствии и на удержание. Туран проиграл достаточно обидно, перейдя в утешительный блок, где уступил Ха-Рим Ли (Южная Корея). В равной борьбе все решили шидо, последниц из которых был получен уже в «golden score». В итоге – седьмое место.

В свою очередь, Балабей Агаев выбыл из борьбы уже после первой схватки. Он провел тяжелую всречу проти Микеле Аугусто. Финалист чемпионата Европы не смог бросить бразильца в основное время, а два предупреждения только усложнили ситуацию. Нашему спортсмену надо было постараться, с одной стороны, быть двойне активным, а с другой, искать пути к тому, чтобы бросить Аугусто. Сделать этого не удалось, а в «golden score» Балабей получил третье шидо и дальше прошел соперник.

Результат стал большим разочарованием для Балабея, который никак не может проявить себя на ЧМ, выступая там крайне неудачно. В этом смысле вопрос о том, кто представит Азербайджан в весе до 60 кг на Летних Игр продолжает оставаться открытым.

ЧМ начался многообещающе для Лейлы Алиевой (48 кг). Вначале она выбила из борьбы Кристину Дудину (Нейтральный статус), но далее проиграла Катарине Косте (Португалия). Вряд ли результат устроил Лейлу, учитывая как она может бороться. Тем не менее, она смогла набрать рейтинговые очки, которые помогут ей укрепиться на финише олимпийской квалификации.

Вместе с тем, первый день соревнований всегда является особенным не только для команд, но и журналистов. Как и для спортсменов, для представители медиа старт соревнований также носят втягивающий характер, ведь надо поехать на арену не только для освещения события, но и получения аккредитаций, воочию увидеть свое рабочее место. В этом смысле прессе в Абу-Даби достаточно непросто. Ложа для медиа достаточно небольшая, пресс-комната обустраивается по ходу чемпионата. Не хватает удлинителей и переходников, но эти вопросы постенно решаются.

С другой стороны, удивляет место проведения ЧМ. «Мубадала арена» не производит впечатление локации, где в полной мере может развернуться главный старт сезона в преддверии Олимпиады. Атмосфера мундиаля не чувствуется, и, возможно, такой эффект производят и небольшие трибуны. Они находятся лишь с одной стороны зала: один островок предназначен для делегаций, другой для болельщиков. Тогда как посереди места для почетных гостей.

Впрочем, это пока всего лишь первые впечатления. Возможно, дальше будет оживленнее.

Заки Фейзуллаев

Абу-Даби

İdman.biz