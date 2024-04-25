Балабей Агаев - в финале чемпионата Европы

Чемпионат Европы по дзюдо сегодня начался в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день на татами в столице Хорватии выступают семь азербайджанских дзюдоистов.

60 кг

Балабей Агаев начал борьбу со второго круга, выиграв Анджело Пантаньо (Италия). В четвертьфинале он встретится со своим товарищем по команде Тураном Байрамовым, который начал с победы над Вахе Адамяном (Австрия), а затем прошел Луиса Барросо (Испания).

Схватка двух азербайджанских дзюдоистов осталась за Агаевым, который вышел в полуфинал. В нем он победил Седрика Рево (Франция). В финале Балабей встретится с Франсиско Гарригосом (Испания).

А Байрамов после поражения от Агаева в четвертьфинале отправился в утешительный блок, где выиграл у Рамазана Абдуллаева. В схватке за бронзу он будет противостоять Салиху Йылдызу (Турция)

66 кг

Яшар Наджафов был свободен на старте, а во втором круге проиграл Мухаммеду Демирелю (Турция).

48 кг

Лейла Алиева уступила Тугдже Бедер (Турция).

52 кг

Айдан Велиева в стартовой встрече нанесла поражение Гефен Примо (Израиль). Но в четвертьфинале проиграла Ариане Торо Солер (Испания), перейдя в утешительный блок. На этой стадии она выиграла у Анны Пулжус (Хорватия) и поборется за бронзу.

Гюльтадж Мамедалиева не смогла пройти Софию Асвесту (Кипр).

57 кг

Ачелья Топрак прошла Фернанду Тавареш (Люксембург), но в 1/8 проиграла Дарье Белодед (Украина).

İdman.biz