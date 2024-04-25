Балабей Агаев - в финале чемпионата Европы

Чемпионат Европы по дзюдо сегодня начался в Загребе.
Как сообщает İdman.biz, в первый день на татами в столице Хорватии выступают семь азербайджанских дзюдоистов.
60 кг
Балабей Агаев начал борьбу со второго круга, выиграв Анджело Пантаньо (Италия). В четвертьфинале он встретится со своим товарищем по команде Тураном Байрамовым, который начал с победы над Вахе Адамяном (Австрия), а затем прошел Луиса Барросо (Испания).
Схватка двух азербайджанских дзюдоистов осталась за Агаевым, который вышел в полуфинал. В нем он победил Седрика Рево (Франция). В финале Балабей встретится с Франсиско Гарригосом (Испания).
А Байрамов после поражения от Агаева в четвертьфинале отправился в утешительный блок, где выиграл у Рамазана Абдуллаева. В схватке за бронзу он будет противостоять Салиху Йылдызу (Турция)
66 кг
Яшар Наджафов был свободен на старте, а во втором круге проиграл Мухаммеду Демирелю (Турция).
48 кг
Лейла Алиева уступила Тугдже Бедер (Турция).
52 кг
Айдан Велиева в стартовой встрече нанесла поражение Гефен Примо (Израиль). Но в четвертьфинале проиграла Ариане Торо Солер (Испания), перейдя в утешительный блок. На этой стадии она выиграла у Анны Пулжус (Хорватия) и поборется за бронзу.
Гюльтадж Мамедалиева не смогла пройти Софию Асвесту (Кипр).
57 кг
Ачелья Топрак прошла Фернанду Тавареш (Люксембург), но в 1/8 проиграла Дарье Белодед (Украина).
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