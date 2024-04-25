25 Апреля 2024
RU

Балабей Агаев - в финале чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2024 17:16
Балабей Агаев - в финале чемпионата Европы

Чемпионат Европы по дзюдо сегодня начался в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день на татами в столице Хорватии выступают семь азербайджанских дзюдоистов.

60 кг

Балабей Агаев начал борьбу со второго круга, выиграв Анджело Пантаньо (Италия). В четвертьфинале он встретится со своим товарищем по команде Тураном Байрамовым, который начал с победы над Вахе Адамяном (Австрия), а затем прошел Луиса Барросо (Испания).

Схватка двух азербайджанских дзюдоистов осталась за Агаевым, который вышел в полуфинал. В нем он победил Седрика Рево (Франция). В финале Балабей встретится с Франсиско Гарригосом (Испания).

А Байрамов после поражения от Агаева в четвертьфинале отправился в утешительный блок, где выиграл у Рамазана Абдуллаева. В схватке за бронзу он будет противостоять Салиху Йылдызу (Турция)

66 кг
Яшар Наджафов был свободен на старте, а во втором круге проиграл Мухаммеду Демирелю (Турция).

48 кг
Лейла Алиева уступила Тугдже Бедер (Турция).

52 кг
Айдан Велиева в стартовой встрече нанесла поражение Гефен Примо (Израиль). Но в четвертьфинале проиграла Ариане Торо Солер (Испания), перейдя в утешительный блок. На этой стадии она выиграла у Анны Пулжус (Хорватия) и поборется за бронзу.

Гюльтадж Мамедалиева не смогла пройти Софию Асвесту (Кипр).

57 кг
Ачелья Топрак прошла Фернанду Тавареш (Люксембург), но в 1/8 проиграла Дарье Белодед (Украина).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рустам Оруджев проведет мастер-класс во время ЕВРО
12:22
Дзюдо

Рустам Оруджев проведет мастер-класс во время ЕВРО

Рустам Оруджев, завершивший в прошлом году карьеру спортсмена, находится на чемпионате Европы, стартующем сегодня в Загребе
"Чувствую, что вернусь с чемпионата Европы с золотой медалью"
11:22
Дзюдо

"Чувствую, что вернусь с чемпионата Европы с золотой медалью"

"Я считаю себя сильнее их"
Золотые надежды чемпионата Европы
09:49
Дзюдо

Золотые надежды чемпионата Европы

Сегодня в Загребе начинается чемпионат Европы по дзюдо
Рустам Оруджев в роли спортивного комиссара - ФОТО
09:37
Дзюдо

Рустам Оруджев в роли спортивного комиссара - ФОТО

Эту функцию он выполнял на Кубке надежды Европы по дзюдо среди юниоров
Жребий ЕВРО брошен: с кем встретятся наши дзюдоисты в Загребе
24 Апреля 21:25
Дзюдо

Жребий ЕВРО брошен: с кем встретятся наши дзюдоисты в Загребе

В Загребе прошла жеребьевка стартующего завтра чемпионата Европы по дзюдо
Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО
24 Апреля 17:30
Дзюдо

Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует завтра в Загребе

Самое читаемое

Решение УЕФА по ЕВРО-2024
23 Апреля 17:21
Мировой футбол

Решение УЕФА по ЕВРО-2024

Определено количество футболистов, которые команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку
Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО
24 Апреля 06:56
Мировой футбол

Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО

Стартовали игры 29-го тура английской Премьер-лиги
Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии
23 Апреля 11:54
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии

Грузия планирует принять финал Лиги чемпионов в 2028 году
"Барселона" может потребовать переиграть "эль класико"
22 Апреля 19:22
Мировой футбол

"Барселона" может потребовать переиграть "эль класико"

"Попросим предоставить нам все кадры, сделанные во время игры"