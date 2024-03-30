Мамедалиев завоевал серебро "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в Анталье.

Как сообщает İdman.biz, он начал с победы над Марко Христовым (Болгария), а затем одолел Байрама Кандемира (Турция) и Шакрама Ахадова (Узбекистан). В полуфинале он нанес поражение Умалту Демирелю, а в финале уступил Адылю Османову (Молдова). Награда Османова стала первой для нашей команды в Анталье.

----------

16:12

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) вышел в финал турнира «Большого шлема» в Анталье.

Как сообщает İdman.biz, он начал с победы над Марко Христовым (Болгария), а затем одолел Байрама Кандемира (Турция) и Шакрама Ахадова (Узбекистан). В полуфинале он нанес поражение Умалту Демирелю и будет бороться за золото.



Соперником Рашида станет Адыль Османов (Молдова).



Вусал Галандарзаде (73 кг) выиграл у Кайо Накано (Филиппины), но затем уступил Киприаносу Андреу (Кипр).



Омар Раджабли (81 кг) в первом круге проиграл Жоао Фернандо (Португалия).

-------

09:17

В Анталье продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнования в борьбу вступят три азербайджанских спортсмена.

В категории до 73 кг Рашид Мамедалиев встретится с Марко Христовым (Болгария), а Вусал Галандарзаде будет противостоять Кейсею Накано (Филиппины).

В весе до 81 кг на татами выйдет Омар Раджабли. Его ждет Жоао Фернандо (Португалия).

После первого дня турнира в активе команды пока нет завоеванных наград.

İdman.biz