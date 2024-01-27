Азербайджан - в первой четверке на Гран-При

Команда Азербайджана по дзюдо занимает четвертое место в общем зачете после первого дня Гран-При в португальском Одивелаше.

Как сообщает İdman.biz, в активе наших спортсменов три медали. Серебро завоевал Яшар Наджафов (66 кг), бронза в активе Турана Байрамова (60 кг) и Кямрана Сулейманова (66 кг). В таблице мы опережаем Венгрию, Бразилию, Германию и другие страны.

Лидирует Узбекистан с двумя золотыми наградами, на втором месте Япония (1-1-2), а замыкает тройку Южная Корея (1-0-0).

Всего в первый день Гран-При медали завоевали дзюдоисты из девяти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz