9 Апреля 2026 17:50
Амина Абделлатиф: "Наша цель неизменна - добиться успеха"

Главный тренер Женской сборной Азербайджана по дзюдо Амина Абделлатиф прокомментировала подготовку к турниру и обозначила задачи на ближайшие соревнования, сообщает İdman.Biz.

По ее словам, команда подходит к чемпионату Европы с высоким уровнем готовности и четкой установкой на результат.

"До чемпионата Европы остаются считаные дни, и мы подходим к турниру в хорошем состоянии. Подготовка проходит на высоком уровне, команда работает серьезно и целенаправленно. Мы понимаем уровень ответственности и значимость этого старта", - заявила Абделлатиф.

Она подчеркнула, что сборная традиционно выходит на международные турниры с амбициями бороться за медали и этот подход не меняется. По ее словам, тренерский штаб рассчитывает на конкурентоспособное выступление команды в Тбилиси.

"После чемпионата Европы мы продолжим подготовку уже к мировому первенству, которое пройдет в Баку. Это также важный турнир для нас. В целом мы всегда едем на соревнования с расчетом на медали, и ожидания от женской команды остаются высокими. Наша цель не меняется - мы хотим добиться успеха", - отметила специалист.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
