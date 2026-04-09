Рихард Траутман: "Настроены на успешное выступление на чемпионате Европы"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман подробно оценил подготовительный этап и текущую форму сборной, сообщает İdman.Biz,

Специалист отметил, что команда подходит к чемпионату Европы в рабочем состоянии и с позитивным настроем, несмотря на кадровые потери перед турниром.

"До старта чемпионата Европы осталось совсем немного времени, и в целом мы довольны тем, как команда подошла к турниру. Учебно-тренировочные сборы в Грузии прошли продуктивно, позволив нам отработать ключевые моменты и подвести спортсменов к соревнованиям в хорошем состоянии. Понятно, что в дзюдо травмы — это часть процесса, и, к сожалению, мы не избежали этого. Руслан Пашаев, который выступает в весовой категории до 66 кг, получил повреждение и не сможет принять участие в чемпионате Европы", - отметил Траутман.

Он подчеркнул, что команда нацелена на результат именно на континентальном первенстве, но при этом тренерский штаб уже держит в фокусе и более долгосрочные задачи сезона.

"Безусловно, мы едем на чемпионат Европы с целью добиться максимально возможного результата. В то же время мы понимаем, что впереди также чемпионат мира, и подготовка к нему уже идет. Мы рассчитываем, что сможем успешно выступить и там. Дзюдо — такой вид спорта, где заранее сложно что-либо гарантировать, но у нас есть основания для оптимизма. В прошлом году сборная завоевала пять медалей на чемпионате Европы, и я считаю, что в этот раз мы способны улучшить этот результат", - заявил специалист.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 16 по 19 апреля в Тбилиси. В турнире примут участие 409 спортсменов из 46 стран, которые разыграют 14 комплектов наград.