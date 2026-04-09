Сборная Азербайджана по дзюдо завершила подготовку к чемпионату Европы - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанская сборная по дзюдо продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, сегодня на учебно-тренировочной базе организации состоялась открытая тренировка для представителей СМИ.

В подготовительном процессе принимают участие 15 спортсменов — 9 мужчин и 6 женщин. К сборам национальной команды присоединились также дзюдоисты из Марокко, Бахрейна и Израиля, что подчеркивает международный статус подготовки к турниру.

Руководить командой на чемпионате Европы будут главный тренер мужской сборной Ричард Траутман, старшие тренеры Эльхан Мамедов, Эльчин Исмаилов, Славко Текич и Роберт Кравчик, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

В судейскую бригаду турнира войдет представитель азербайджанского корпуса арбитров — судья международной категории "A" Назим Умбаев.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 19 апреля. В соревнованиях примут участие 409 дзюдоистов из 46 стран (232 мужчины и 177 женщин), которые разыграют 14 комплектов медалей.

Проведение открытых тренировок перед крупными международными стартами является стандартной практикой в подготовке сборных. Такой формат позволяет спортсменам адаптироваться к соревновательному ритму, а тренерскому штабу — оценить функциональное состояние атлетов перед решающими поединками.