В Евлахе открыт новый зал дзюдо - ФОТО

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе введен в эксплуатацию новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в церемонии открытия приняли участие представители Министерства молодежи и спорта, регионального управления, а также руководства федерации.

Зал создан при поддержке Министерства молодежи и спорта и оснащен татами, соответствующими современным стандартам. Общая площадь объекта составляет 200 квадратных метров, при этом он рассчитан на занятия до 200 человек.

В комплексе предусмотрены раздевалки и другие вспомогательные помещения для удобства спортсменов.

Отметим, что Федерация дзюдо Азербайджана в последние годы реализует проекты по развитию инфраструктуры в регионах, включая открытие новых залов и модернизацию существующих объектов.