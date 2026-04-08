8 Апреля 2026
RU

В Евлахе открыт новый зал дзюдо - ФОТО

8 Апреля 2026 17:01
24
В Евлахе открыт новый зал дзюдо

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе введен в эксплуатацию новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в церемонии открытия приняли участие представители Министерства молодежи и спорта, регионального управления, а также руководства федерации.

Зал создан при поддержке Министерства молодежи и спорта и оснащен татами, соответствующими современным стандартам. Общая площадь объекта составляет 200 квадратных метров, при этом он рассчитан на занятия до 200 человек.

В комплексе предусмотрены раздевалки и другие вспомогательные помещения для удобства спортсменов.

Отметим, что Федерация дзюдо Азербайджана в последние годы реализует проекты по развитию инфраструктуры в регионах, включая открытие новых залов и модернизацию существующих объектов.

İdman.Biz
Тэги:

