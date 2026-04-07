Молодые судьи дебютировали на Кубке Европы по дзюдо в Гяндже

7 Апреля 2026 13:04
Четыре молодых азербайджанских судьи впервые получили назначения на международный турнир такого уровня как Кубок Европы по дзюдо в Гяндже.

Как сообщает İdman.Biz, в их число вошли Азиза Джафарова, Ислам Наджафгулиев, Садиг Гурбанлы и Вилаят Рагимли.

"Турнир привлек внимание не только выступлениями спортсменов, но и работой нашего судейского корпуса. Дебютировавшие арбитры показали серьезный подход к применению правил, правильно выбирали позицию в эпизодах и точно принимали решения. Их работа получила положительную оценку. Теоретическая и практическая база позволила им уверенно чувствовать себя на международной арене", — заявил менеджер по судейству Федерации дзюдо Азербайджана, международный арбитр категории "А" Метин Рагимли.

"Судейство на таком уровне требует не только знания правил, но и умения предвидеть развитие эпизода, контролировать ритм схваток. В этом плане дебют можно считать успешным. Он показал, что у наших судей есть серьезный потенциал. При правильном развитии они могут занять свое место в международной судейской системе", - заключил менеджер Федерации дзюдо Азербайджана.

İdman.Biz
