6 Апреля 2026
Азербайджан завершил Кубок Европы по дзюдо с 24 медалями - ФОТО

Дзюдо
Новости
5 Апреля 2026 16:31
Азербайджан завершил Кубок Европы по дзюдо с 24 медалями

В Гяндже завершился юниорский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, во второй день соревнований были разыграны медали в восьми весовых категориях - четырех среди юношей и четырех среди девушек.

Сборную Азербайджана в заключительный день представляли 43 спортсмена. Золотые медали завоевали Юсуф Назар (73 кг) и Ягуб Мамедов (81 кг). Серебряную награду принес Садыг Мамедов (73 кг).

Бронзовыми призерами стали Акиф Мамедли (73 кг), Полад Гасанлы и Амин Мехтиев (оба - 81 кг), Омар Ахундов и Нураддин Алиев (оба - 90 кг), Гусейн Гусейнов и Тамрелан Алиев (оба - +90 кг), а также Масума Мамедли (70 кг).

Всего по итогам турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 24 медали - три золотые, пять серебряных и шестнадцать бронзовых.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 269 дзюдоистов из 10 стран.

İdman.Biz
