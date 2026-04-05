Эмин Искендеров: "Дзюдоисты в следующих турнирах завоюют больше медалей"

Главный тренер сборной среди юношей Эмин Искендеров, прокомментировав выступление команды на Кубке Европы в Гяндже, отметил, что азербайджанские дзюдоисты способны увеличить количество медалей на ближайших соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что команда подошла к турниру в хорошей форме, несмотря на плотный календарь.

"Дзюдоисты хорошо подготовились к турниру. Перед этим у нас был качественный сбор в Берлине. Между соревнованиями всего неделя, поэтому есть небольшая усталость. Это наш первый отборочный старт, впереди еще три подобных турнира. Думаю, в следующих соревнованиях количество медалей увеличится", - цитирует слова Искендерова report.az

Он также прокомментировал выступление Рзы Халилли, завоевавшего золото в весовой категории до 55 кг: "Мы ожидали от него высокого результата. Он хорошо проявил себя на сборах. В финале его соперник Ибрагим Талыбов тоже выглядел достойно, но Рза показал себя лучше".

Говоря о перспективах команды, тренер отметил: "У нас есть кандидаты, способные бороться за медали. Если избежать технических ошибок, наши спортсмены смогут выйти в финалы".

Искендеров добавил, что по итогам турнира будет сформирован состав сборной: "Мы проведем анализ и определим состав. Часть спортсменов выступит на этапе Кубка Европы в Берлине, другие отправятся в Тбилиси".

Отметим, что в первый день турнира в Гяндже азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей. Кубок Европы завершится сегодня.