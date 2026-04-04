Кубок Европы: азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей в первый день турнира - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

4 Апреля 2026 19:20
Азербайджанские дзюдоисты-юниоры завершили первый день Кубка Европы с 13 медалями.

Как сообщает İdman.Biz, в активе сборной одна золотая, четыре серебряные и восемь бронзовых наград.

Рза Халилов (55 кг) завоевал "золото". Серебряными призерами стали Ибрагим Талыбов (55 кг), Фарид Рзазаде (50 кг), Фатима Фарманзаде (48 кг) и Илькин Гараев (66 кг).

Бронзовые медали в копилку команды принесли Фарид Худиев (55 кг), Мехман Аскеров (60 кг), Санан Пириев (66 кг), Сунай Саламова (40 кг), Фатима Абдуллаева (44 кг), Кенюль Эйвазлы (48 кг), а также Захра Мовламвердиева и Наргиз Агамирзазаде (обе — 52 кг).

Напомним, что Кубок Европы, проходящий в Гянджинском Дворце спорта, завершится 5 апреля.

18:27

4 апреля в Гянджинском Дворце спорта состоялась официальная церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди юношей.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. После приветствия участников и гостей была подчеркнута значимость Гянджи как одного из городов, принимающих международные спортивные соревнования.

На церемонии открытия было отмечено, что турнир организован совместно Европейским союзом дзюдо, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией дзюдо Азербайджана. В соревнованиях принимают участие 269 спортсменов из 10 стран.

В официальной части выступили спортивный комиссар Европейского союза дзюдо Патрис Ронью, представитель Министерства молодежи и спорта Азербайджана Джавад Джавадов и советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натик Багиров. В выступлениях было особо отмечено государственное внимание к развитию спорта в стране, организация международных соревнований в регионах и роль подобных турниров в становлении молодых атлетов. Ораторы пожелали удачи участникам и поблагодарили всех причастных к организации турнира на высоком уровне.

Затем последовала художественная часть. Выступление ритм-группы и танцевального ансамбля "Хамсе" Гянджинской детской школы искусств придало церемонии особый колорит.

Отметим, что Кубок Европы среди юношей в Гяндже продлится два дня.

09:36

В Гяндже стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проходит в Гянджинском дворце спорта.

В международном турнире участвуют 269 спортсменов - 180 юношей и 89 девушек из 10 стран. Азербайджан представлен 127 дзюдоистами.

В первый день соревнований юноши выступают в весовых категориях 50 кг, 55 кг, 60 кг и 66 кг, а девушки - 40 кг, 44 кг, 48 кг и 52 кг.

Помимо сборной Азербайджана, в турнире принимают участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Португалии, Таджикистана, Турции и США.

Отметим, что Азербайджан в четвертый раз принимает данный турнир. Соревнование завершится 5 апреля.

