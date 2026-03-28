Федерация дзюдо Азербайджана проведет экзамен на пояса

Федерация дзюдо Азербайджана 1-2 апреля проведет в Гяндже официальный экзамен на поясные степени для спортсменов в возрасте от 7 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, экзамен пройдет в Гянджинском дворце спорта и будет открыт для всех желающих, занимающихся этим видом спорта. Выбор поясной степени будет осуществляться в соответствии с возрастной категорией кандидатов.

Участникам, которые успешно пройдут испытание, федерация вручит соответствующие пояса и сертификаты.

Отметим, что с этого года спортсмены, не имеющие поясной степени, не будут допускаться к соревнованиям. На официальной странице федерации поясные экзамены названы частью системы подготовки, а сама программа включает как технику, так и базовые знания по дзюдо, включая этикет, удержания, падения и элементы самообороны.