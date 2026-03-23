AMADA и IJF обсудили расширение сотрудничества

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) и Международная федерация дзюдо (IJF) провели переговоры, направленные на расширение партнерства в области борьбы с допингом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство, AMADA приняли юрист IJF Тамаш Васс и координатор по антидопингу Андреа Эмбер. Гости ознакомились с деятельностью агентства, проектами по продвижению чистого спорта, а также обсудили достигнутые успехи и будущие перспективы.

Представители международной федерации высоко оценили работу, проводимую в Азербайджане для развития честного и справедливого спорта, особо отметив результаты в этой сфере. В ходе встречи стороны обсудили возможности взаимного сотрудничества в направлениях тестирования и образовательных программ. Было подчеркнуто, что расширение взаимодействия и усиление совместной деятельности имеют критическую важность для будущего антидопинговой борьбы.