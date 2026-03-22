22 Марта 2026
22 Марта 2026 15:42
Юные дзюдоистки Азербайджана завоевали шесть медалей в Германии

Юные дзюдоистки сборной Азербайджана успешно выступили на традиционном Кубке Тюрингии, прошедшем в немецком Бад-Бланкенбурге.

Как сообщает İdman.Biz, команда завоевала шесть медалей - одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Золотую медаль в весовой категории до 40 кг выиграла Сунай Саламова, серебро завоевала Захра Гулиева (40 кг). Бронзовыми призерами стали Парвин Севханлы (44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Масума Мамедли (70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг).

Особенно примечательно, что финал в категории до 40 кг прошел между двумя представительницами Азербайджана, что подчеркнуло полное доминирование команды в этом весе.

В турнире среди спортсменок до 18 лет приняли участие 243 дзюдоистки.

İdman.Biz
Новости по теме

Гамзатханов поборется за "бронзу" на Большом шлеме
13:56
Дзюдо

Гамзатханов поборется за "бронзу" на Большом шлеме - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанца ждет утешительная схватка

Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире в Тбилиси
21 Марта 18:53
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире в Тбилиси

Днем ранее Туран Байрамов завоевал серебряную медаль
Марк Хузинга: " Ваши дзюдоисты всегда были очень сильны" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
21 Марта 10:54
Дзюдо

Марк Хузинга: " Ваши дзюдоисты всегда были очень сильны" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Марк Хузинга является одним из ярчайших дзюдоистов своего поколения. Олимпийский чемпион Сиднея по завершении карьеры не отошел от спорта. "Летучий голландец" является директором чемпионата Европы-2027, который пройдет в Апелдорне.

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема
20 Марта 18:52
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист успешно выступил в весовой категории до 66 кг

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо
19 Марта 23:26
Дзюдо

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами
Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям
18 Марта 22:58
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям

Срок действия лицензий составляет пять лет

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду