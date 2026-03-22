Юные дзюдоистки Азербайджана завоевали шесть медалей в Германии

Юные дзюдоистки сборной Азербайджана успешно выступили на традиционном Кубке Тюрингии, прошедшем в немецком Бад-Бланкенбурге.

Как сообщает İdman.Biz, команда завоевала шесть медалей - одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Золотую медаль в весовой категории до 40 кг выиграла Сунай Саламова, серебро завоевала Захра Гулиева (40 кг). Бронзовыми призерами стали Парвин Севханлы (44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Масума Мамедли (70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг).

Особенно примечательно, что финал в категории до 40 кг прошел между двумя представительницами Азербайджана, что подчеркнуло полное доминирование команды в этом весе.

В турнире среди спортсменок до 18 лет приняли участие 243 дзюдоистки.