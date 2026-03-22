Три азербайджанских дзюдоиста поборются за медали Большого шлема

В Тбилиси завершается турнир из серии Большого шлема по дзюдо, и в заключительный день соревнований за медали поборются еще три представителя сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня определятся победители в тяжелых весовых категориях среди мужчин и женщин.

В мужской категории свыше 100 кг с 1/8 финала борьбу начнут Джамал Гамзатханов и Кянан Насибов. Гамзатханов встретится с победителем пары Саба Кардава (Грузия) - Лоссени Коне (Германия), а Насибов выйдет на татами против сильнейшего в противостоянии Елмана Ергалиева (Казахстан) и Гелы Заалишвили (Грузия).

В женской категории свыше 78 кг Азербайджан представит Мадина Кайсинова. В 1/8 финала ей предстоит поединок с итальянкой Эрикой Симонетти.