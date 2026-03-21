Марк Хузинга: " Ваши дзюдоисты всегда были очень сильны" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Марк Хузинга является одним из ярчайших дзюдоистов своего поколения. Олимпийский чемпион Сиднея по завершении карьеры не отошел от спорта. "Летучий голландец" является директором чемпионата Европы-2027, который пройдет в Апелдорне. О первых шагах Оргкомитета на пути подготовки к соревнованию, а также мнением о сборной Азербайджана М.Хузинга поделился с İdman.Biz.

- Нидерланды, несмотря на сильные традиции в дзюдо, давно не проводили крупных соревнований. Наверное, Апелдорн-2027 ожидается с особым нетерпением?

- Выбор Апелдорна не случаен. Город уже принимал крупные спортивные мероприятия и обладает всей необходимой инфраструктурой для континентального чемпионата. Мы ожидаем тысячи болельщиков, делегации со всей Европы и глобальную телевизионную аудиторию. Вы правильно отметили, что для нидерландского дзюдо проведение турнира имеет и символическое значение. У нас богатая история в этом виде спорта — от олимпийского золота Антона Гесинка в 1964 году до последующих поколений. Поэтому чемпионат Европы станет новой главой этой традиции. Это важно и для наших спортсменов - когда молодежь видит лучших дзюдоистов Старого Света, выступающих здесь, это вдохновляет их.

- Значит ли это, что уже сейчас будущие хозяева татами переживают некоторое волнение?

- К моменту проведения чемпионата ожидается, что новое поколение спортсменов будет двигать европейское дзюдо вперед. Кто-то уже станет претендентом на олимпийские медали за год до Лос-Анджелеса, а кто-то все еще будет бороться за свое место. Надеюсь, что публика добавит напряжения на трибунах в хорошем смысле. Дзюдо во многом живет энергией зала: мгновения тишины перед решающим броском и взрыв эмоций после него. Домашний чемпионат - это особенное событие. Но он также приносит ожидания. Это часть спорта высших достижений.

- Вы упомянули скорый старт отбора на Олимпиаду. Каким вы видите борьбу за лицензии для нидерландских дзюдоистов?

- Чемпионат в Апелдорне может стать для них определяющим этапом на пути к Олимпиаде. Они должны пройти это испытание. Топ-спортсменам необходимо подобное давление. Если вы хотите выигрывать олимпийские медали, вы должны уметь выступать, когда на кону стоит все. Чемпионат Европы дома создает именно такую атмосферу.

- В 2008 году вы в пятый раз выиграли чемпионат Европы, победив в финале Эльхана Мамедова. Как вам вспоминается то время по прошествии 18 лет?

- Я прекрасно помню каждый турнир, в котором участвовал. Финал в Лиссабоне подарил незабываемые ощущения, по сути, это была моя последняя победа на таком уровне. Годом ранее Эльхан выиграл у меня на турнире в Москве, но в Лиссабоне я смог взять реванш. Схватки с ним всегда получались достаточно непростыми.

- Сборная Азербайджана сейчас является одним из лидеров мирового дзюдо. По вашему, за счет чего удалось добиться такого прорыва?

- Ваши дзюдоисты всегда были очень сильны. А в последние годы это стало особенно заметно. Видна четкая работа федерации, стратегическое мышление тренеров, талант и работоспособность спортсменов. Команда прошла большой путь и новые большие победы не за горами.