18 Марта 2026
300 дзюдоистов сдали экзамены на пояса в Азербайджане

18 Марта 2026 17:36
13
300 дзюдоистов сдали экзамены на пояса в Азербайджане

Около 300 дзюдоистов продемонстрировали свои навыки и получили новые пояса в ходе официального экзамена, организованного Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, аттестация прошла в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

Участники экзамена, распределенные по возрастным категориям, продемонстрировали технику и знания, соответствующие требованиям для получения бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов.

Спортсмены, успешно сдавшие экзамен, получили соответствующие пояса и сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

Отметим, что система поясов в дзюдо служит важным инструментом мотивации и прогресса: она позволяет атлетам осваивать технику поэтапно, отслеживать личный рост и ставить новые цели. Регулярное проведение таких экзаменов способствует систематизации знаний и повышению уровня подготовки дзюдоистов на всех этапах обучения.

İdman.Biz
