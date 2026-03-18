16 дзюдоисток представят Азербайджан на кубке Тюрингии

16 дзюдоисток представят Азербайджан на кубке Тюрингии

21 марта в немецком городе Бад-Бланкенбург состоится Кубок Тюрингии по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в традиционном международном турнире, который пройдет в 32-й раз, выступят 16 азербайджанских дзюдоисток в восьми весовых категориях.

Руководить командой будут главный тренер юниорской сборной девушек Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.

Состав сборной:

Девушки (U-8)
40 кг
Сунай Саламова
Захра Гулиева

44 кг
Нигяр Гейдарзаде
Парвин Севханлы
Фатима Абдуллаева

48 кг
Кенуль Эйвазлы

52 кг
Товсия Бабаева

57 кг
Гюльназ Мамедтагиева
Сяма Велизаде
Ягмур Ахмедзаде

63 кг
Назакят Велиева
Туркан Мамедли
Зилан Гусейнли

70 кг
Рена Ахмедова
Масума Мамедли

+70 кг
Земфира Алиева

