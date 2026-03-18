Азербайджанские юниорки примут участие в международном турнире по дзюдо

18 Марта 2026 07:14
Азербайджанские юниорки примут участие в международном турнире по дзюдо

21 марта в немецком городе Бад-Бланкенбург пройдет международный турнир по дзюдо "Кубок Тюрингии".

Как сообщает İdman.Biz, в традиционных соревнованиях, которые проводятся уже в 32-й раз, в 8 весовых категориях выступят 16 наших юных дзюдоисток.

Командой на турнире будут руководить главный тренер женской сборной (U-18) Эльнур Исмайлов и тренер Эмрах Ахмедов.

Состав сборной Азербайджана:

Девушки (возрастная категория U-18)

-40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева

-44 кг: Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева

-48 кг: Кенюль Эйвазлы

-52 кг: Тевсийе Бабаева

-57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Сама Вализаде, Ягмур Ахмедзаде

-63 кг: Назакет Велиева, Тюркан Мамедли, Зилан Гусейнли

-70 кг: Рена Ахмедова, Масума Мамедли

+70 кг: Земфира Алиева

İdman.Biz
