Азербайджанские юниорки примут участие в международном турнире по дзюдо

21 марта в немецком городе Бад-Бланкенбург пройдет международный турнир по дзюдо "Кубок Тюрингии".
Как сообщает İdman.Biz, в традиционных соревнованиях, которые проводятся уже в 32-й раз, в 8 весовых категориях выступят 16 наших юных дзюдоисток.
Командой на турнире будут руководить главный тренер женской сборной (U-18) Эльнур Исмайлов и тренер Эмрах Ахмедов.
Состав сборной Азербайджана:
Девушки (возрастная категория U-18)
-40 кг: Сунай Саламова, Захра Гулиева
-44 кг: Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева
-48 кг: Кенюль Эйвазлы
-52 кг: Тевсийе Бабаева
-57 кг: Гюльназ Мамедтагиева, Сама Вализаде, Ягмур Ахмедзаде
-63 кг: Назакет Велиева, Тюркан Мамедли, Зилан Гусейнли
-70 кг: Рена Ахмедова, Масума Мамедли
+70 кг: Земфира Алиева