11 дзюдоистов представят Азербайджан на "Большом шлеме" в Тбилиси

20–22 марта в Тбилиси (Грузия) пройдет престижный турнир серии "Большого шлема".
Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на этих соревнованиях представят 11 дзюдоистов (шесть мужчин и пять женщин) в семи весовых категориях. Команда выступит под руководством старших тренеров мужской сборной — Эльчина Исмайлова и Роберта Кравчика, а также главного тренера женской сборной Амины Абделлатиф и старшего тренера Саши Херкенрат-Вимар.
В трехдневном турнире примут участие 406 спортсменов (250 мужчин и 156 женщин) из 52 стран мира.
В судейский корпус соревнований Мирового тура также вошел представитель Азербайджана — международный судья категории "А" Назим Умбаев.
Состав сборной Азербайджана:
Мужчины
-66 кг: Рашад Елкиев, Туран Байрамов
-73 кг: Кямран Сулейманов, Хидаят Гейдаров
+100 кг: Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов
Женщины
-48 кг: Кенюль Алиева
-52 кг: Лейла Алиева
-70 кг: Сюдаба Агаева, Айтадж Гардашханлы
+78 кг: Мадина Каисинова