17 Марта 2026
RU

11 дзюдоистов представят Азербайджан на "Большом шлеме" в Тбилиси

Дзюдо
Новости
17 Марта 2026 21:12
23
20–22 марта в Тбилиси (Грузия) пройдет престижный турнир серии "Большого шлема".

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на этих соревнованиях представят 11 дзюдоистов (шесть мужчин и пять женщин) в семи весовых категориях. Команда выступит под руководством старших тренеров мужской сборной — Эльчина Исмайлова и Роберта Кравчика, а также главного тренера женской сборной Амины Абделлатиф и старшего тренера Саши Херкенрат-Вимар.

В трехдневном турнире примут участие 406 спортсменов (250 мужчин и 156 женщин) из 52 стран мира.

В судейский корпус соревнований Мирового тура также вошел представитель Азербайджана — международный судья категории "А" Назим Умбаев.

Состав сборной Азербайджана:

Мужчины

-66 кг: Рашад Елкиев, Туран Байрамов

-73 кг: Кямран Сулейманов, Хидаят Гейдаров

+100 кг: Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов

Женщины

-48 кг: Кенюль Алиева

-52 кг: Лейла Алиева

-70 кг: Сюдаба Агаева, Айтадж Гардашханлы

+78 кг: Мадина Каисинова

İdman.Biz
Тэги:

