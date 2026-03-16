В Азербайджане пройдет официальный экзамен по поясам в дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет официальный экзамен на пояса для спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, экзамен состоится 18-19 марта.

К участию допускаются все спортсмены старше семи лет, занимающиеся дзюдо. Уровень пояса будет определяться с учетом возраста кандидатов.

Участники, успешно прошедшие экзамен, получат соответствующий пояс и сертификат федерации.

Отметим, что с этого года спортсмены без поясной степени не смогут участвовать в соревнованиях. Экзамен пройдет в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. Участие является платным, регистрация осуществляется через спортивные организации или напрямую в федерации.