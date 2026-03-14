В Баку определились призеры второго тура турнира по дзюдо "Выбор талантов" - ФОТО

Определились призеры II тура турнира по дзюдо "Выбор талантов" среди подростков до 16 лет.

В первый день соревнований, проходивших в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, 152 дзюдоиста боролись за медали в восьми весовых категориях.

Как сообщает İdman.Biz, целью турнира является формирование основы национальной сборной, выявление перспективных спортсменов — кандидатов в команду, а также создание устойчивого резерва.

Четыре лучших спортсмена в итоговом рейтинге по результатам двух туров в каждой весовой категории, будут привлечены к тренировочной программе "Надежды будущего".

Девочки

40 кг

1. София Быкова

2. Захра Исмаилова

48 кг

1. Улькер Наджафова

2. Фатима Мурадлы

3. Мелек Мехдизаде

3. Захра Ализаде

57 кг

1. Зохра Агазаде

2. Айсу Медетли

3. Айтен Самедли

3. Алсу Мусаева

70 кг

1. Дениз Ализаде

2. Хадиджа Гулузаде

3. Аида Манафлы

Юноши

50 кг

1. Фарид Рзазаде

2. Агиль Нагиев

3. Юсиф Ализаде

3. Нихат Гулузаде

60 кг

1. Тогрул Гулиев

2. Айхан Аббасзаде

3. Рауль Ализаде

3. Рауль Меликзаде

73 кг

1. Тунджай Агазаде

2. Джахид Байрамлы

3. Гусейн Гусейнов

3. Джавидан Ага

90 кг

1. Кямран Гаджиев

2. Валех Садыглы

3. Газанфар Мурад

3. Кянан Мамедов