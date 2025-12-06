6 Декабря 2025
Чемпионат страны по дзюдо: определились очередные обладатели медалей - ФОТО

Дзюдо
Новости
6 Декабря 2025 21:30
7
Завершились индивидуальные соревнования на чемпионате Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день турнира, проходившего в Бакинском Дворце спорта, на татами вышли еще 93 дзюдоиста, соревновавшиеся в семи весовых категориях.

Ниже представлены призеры второго дня:

Женщины

48 кг

1. Кенуль Алиева

2. Шафаг Гамидова

3. Аиша Гурбанлы

3. Диана Чкаева

52 кг

1. Айдан Велиева

2. Лейла Алиева

3. Кенуль Эйвазлы

3. Гюльтадж Мамедалиева

57 кг

1. Вюсаля Гаджиева

2. Гюльнара Байрамова

3. Ульвия Байрамова

Мужчины

81 кг

1. Вюсал Галандарзаде

2. Сулейман Шюкюров

3. Мехди Аббасов

3. Джасур Ибадлы

90 кг

1. Мамедрза Гаджизаде

2. Аслан Коцоев

3. Али Газымаммедов

3. Хаййам Алиев

100 кг

1. Эльмар Гасымов

2. Аждар Багиров

3. Джанполад Алиев

3. Давуд Намазлы

+100 кг

1. Кянан Насибов

2. Джамал Гамзатханов

3. Джамал Фейзиев

3. Субхан Ахундов

Завтра чемпионат Азербайджана завершится командными соревнованиями.

İdman.Biz

