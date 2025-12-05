В Баку стартует чемпионат Азербайджана по дзюдо

Сегодня во дворце спорта Баку стартует чемпионат Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований за медали будут бороться 107 дзюдоистов в семи весовых категориях среди женщин и мужчин.

Среди женщин медали будут разыграны в категориях 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг, а среди мужчин - 60 кг, 66 кг и 73 кг.

Вход на арену для зрителей свободный.

Отборочные поединки начнутся в 10:00, финальная часть соревнований начнется в 17:00.

Отметим, что чемпионат страны будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.

