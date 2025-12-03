4 Декабря 2025
RU

Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для судей - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Декабря 2025 23:23
12
Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для судей - ФОТО

В Центре подготовки национальных сборных по дзюдо состоялся обучающий семинар для судей, организованный Судейским комитетом Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было посвящено подготовке арбитров к предстоящему чемпионату страны.

Семинар прошел под руководством советника президента ФДА Натигa Багирова и менеджера по судейству, международного арбитра категории "A" Метина Рагимли. Т

В ходе семинара судьям напомнили правила поведения и профессиональные стандарты. Далее обсуждались различия между оценками юко и ваза-ари, критерии определения "ложных атак" (false attack), а также случаи, когда следует назначать штрафное очко (шидо) за выход за пределы татами.

Подобные мероприятия призваны повысить качество судейства и обеспечить единообразное применение правил на главном национальном турнире сезона.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Имран Иманов: "От наших дзюдоистов ждем три золотые медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
3 Декабря 11:36
Дзюдо

Имран Иманов: "От наших дзюдоистов ждем три золотые медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер Judo Club 2012 о шансах команды на чемпионате Азербайджана
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Ушанги Кокаури: "Из-за травмы не смог выступить в полную силу"
1 Декабря 20:59
Дзюдо

Ушанги Кокаури: "Из-за травмы не смог выступить в полную силу"

Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби

В Баку стартовал тренировочный сбор юных дзюдоистов
1 Декабря 20:28
Дзюдо

В Баку стартовал тренировочный сбор юных дзюдоистов

Сбор проходит в рамках подготовки к первенству Азербайджана
Французскую дзюдоистку Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы — СМИ
1 Декабря 05:20
Дзюдо

Французскую дзюдоистку Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы — СМИ

Соперница оказалась не по зубам
Одна медаль на десятерых – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
1 Декабря 00:55
Дзюдо

Одна медаль на десятерых – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Итоги "Большого шлема" в Абу-Даби невозможно назвать удачными

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии