Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для судей - ФОТО

В Центре подготовки национальных сборных по дзюдо состоялся обучающий семинар для судей, организованный Судейским комитетом Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было посвящено подготовке арбитров к предстоящему чемпионату страны.

Семинар прошел под руководством советника президента ФДА Натигa Багирова и менеджера по судейству, международного арбитра категории "A" Метина Рагимли. Т

В ходе семинара судьям напомнили правила поведения и профессиональные стандарты. Далее обсуждались различия между оценками юко и ваза-ари, критерии определения "ложных атак" (false attack), а также случаи, когда следует назначать штрафное очко (шидо) за выход за пределы татами.

Подобные мероприятия призваны повысить качество судейства и обеспечить единообразное применение правил на главном национальном турнире сезона.

İdman.Biz