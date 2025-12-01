Одна медаль на десятерых – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В минувшее воскресенье в столице ОАЭ завершился крупный международный турнир по дзюдо Abu Dhabi Grand Slam, являющийся одним из самых престижных соревнований категории "Большого шлема". Под сводами "Мубадала Арены" в борьбу вступили более 370 "мастеров татами" из 52 стран мира.

Среди 221 представителя сильного пола было и 10 наших дзюдоистов - женская сборная в этом "Большом шлеме" участия не принимала.

Увы, десятка, на бумаге выглядевшая "великолепной", на деле оказалась далека от этого позитивного прилагательного, завоевав всего лишь одну бронзовую медаль.

Примечательно, что эта "бронза" пришла от наиболее часто критикуемого (в том числе и автором этих строк) дзюдоиста - Ушанги Кокаури, который добыл ее исключительно на морально-волевых качествах.

А вот остальные, в том числе и олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, своих лучших качеств, увы, не показали. Однако, обо всем по порядку.

В Абу-Даби наша мужская сборная отправилась под руководством двух старших тренеров - Эльчина Исмаилова и Славко Текича, прекрасно дополнявших друг друга. Но "достучаться" этому тандему до некоторых дзюдоистов, видимо, не удалось.

В категории до 60 кг вновь "учудил" Балабей Агаев, проигравший первую же схватку. Справедливости ради нужно сказать, что в этом поражении не обошлось без вины судейского корпуса, не засчитавшего результативные атаки нашего дзюдоиста.

Хорошо начал турнир один из конкурентов Агаева за право быть первым номером сборной в этой весовой категории - Ахмед Юсифов. Но и он после поражения в схватке за выход в финал от россиянина Аюба Блиева как-то сдулся и в итоге занял лишь пятое место. Кстати, россияне впервые после введения санкций выступали в дзюдо под собственными флагами.

Забегая вперед, скажу, что, быть может, именно этот факт придал им дополнительный стимул, и они завершили турнир на первом месте в общекомандном зачете.

А наши спортсмены выступали прямо как в сказке - чем дальше, тем страшнее, я бы даже сказал - грустнее.

В весовой категории до 66 кг претендующий на роль первого номера Руслан Пашаев и, к сожалению, никак не оправдывающий ожиданий Рашад Елкиев сумели пройти лишь один круг, прежде чем превратиться в зрителей.

Но и эта неудача могла быстро забыться, ведь предстояли схватки в категории до 73 кг, где нашу страну представлял самый титулованный на сегодня спортсмен в истории отечественного дзюдо — Хидаят Гейдаров, а также не дающий ему расслабиться даже у себя на родине Рашид Мамедалиев — безусловный второй номер Азербайджана в данной весовой категории. Однако, для последнего все закончилось едва начавшись: менее чем за минуту Рашид уступил первому же сопернику — американцу Стивену Болдбаатару.

Что касается Гейдарова, то четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира и Олимпийских игр, неожиданно легко пройдя первого соперника - этнического азербайджанца, представляющего Молдову, Адыля Османова, затем также легко уступил Мухиддину Асадуллоеву, чем вызвал шок не только у нашего тренерского штаба, но и практически у всех, кто присутствовал в этот день на "Мубадала Арене".

А чемпион мира этого года среди молодежи Асадуллоев настолько зарядился этой победой, что дошел до финала, уступив в нем чемпиону мира 2023 года швейцарцу Нильсу Штумпу. Кстати, соперник Гейдарова по финалу Олимпийских игр в Париже - француз Жоан Габа - также остался без медалей. Представляете, какая рубка была в этой весовой категории? Конкуренция - прямо как на чемпионате мира!

В категории до 90 кг дебютировавший на соревнованиях столь высокого ранга Аслан Коцоев проиграл в первой же схватке среднестатистическому представителю Казахстана Ермахану Ануарбекову. А победивший в трех схватках подряд Мурад Фатиев и вовсе снялся с соревнований по настоянию врачей, буквально подарив своему очередному сопернику - Михаилу Латышову (Молдова) - выход в финал. Правда, молдаванин, как и следовало ожидать, проиграл в финале двукратному олимпийскому чемпиону Лаше Бекаури из Грузии.

Ну и наконец, последний шанс на медали оставался у наших супертяжей - Ушанги Кокаури и Джамала Гамзатханова. И если Джамал не смог подняться на пъедестал, то у Кокаури это получилось! Причем получилось в очень острой и болезненной (во всех смыслах этого слова - прим. авт.) борьбе за третье место с Джуром Спижкерсом (Нидерланды). Дело в том, что во время схватки нидерландец попал ногой прямо по зубам нашему дзюдоисту, в результате чего у Джура было рассечение, а Ушанги продолжил схватку с тремя сильно шатающимися зубами. В итоге он даже не смог дать традиционное интервью победителей и призеров для Международной Федерации дзюдо, сделав исключение лишь для нашего сайта. Самое интересное, что после неожиданного удара по зубам у Ушанги был сильный шок, и только по настоянию секундировавшего его Славко Текича он продолжил схватку, немного придя в себя во время паузы - возникшей, пока сопернику бинтовали ногу.

В общем, обычно фартовый для наших дзюдоистов Abu Dhabi Grand Slam на этот раз оказался весьма неудачным. Ибо одну бронзовую медаль на десять дзюдоистов, каждый из которых потенциально был в силах подняться на пьедестал почета, никак нельзя считать тем результатом, который бы устроил как минимум тренерский штаб команды и руководство федерации, проявляющей воистину отеческую заботу о каждом спортсмене сборной.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz