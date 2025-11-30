30 Ноября 2025
RU

Коцоев завершил выступление на турнире в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

Дзюдо
Новости
30 Ноября 2025 12:54
36
Коцоев завершил выступление на турнире в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев (90 кг) завершил борьбу на турнире из серии Большого шлема, уступив казахстанскому спортсмену Ермахану Ануарбекову, сообщает İdman.Biz.

Заметим, что ранее Мурад Фатиев (90 кг) успешно стартовал на турнире. Он одолел Александра Сидорюка (Беларусь) и вышел в 1/8 финала.

11:55

Азербайджанские дзюдоисты Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов успешно вышли в четвертьфинал турнира из серии Большого шлема, который проходит в Абу-Даби, сообщает İdman.Biz.

Ушанги Кокаури был свободен от схватки на старте, а в 1/8 финала уверенно победил хорватского спортсмена Микиту Свирда, заработав путевку в четвертьфинал.

Джамал Гамзатханов также начал турнир со свободного круга. В 1/8 финала он нанес поражение Азамату Чочаеву из Бахрейна и вышел в следующую стадию соревнований.

На данный момент в активе сборной Азербайджана нет медалей, но борьба продолжается.

Сегодня на татами в категории до 90 кг также выступят Мурад Фатиев, который встретится с Александром Сидорюком (Беларусь), и Аслан Коцоев, чьим соперником станет Ермахан Ануарбеков (Казахстан).

Азербайджанские дзюдоисты сохраняют шансы на медали и продолжают борьбу в престижном турнире.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку прошел чемпионат МВД по дзюдо в память шехидов антитеррористической операции - ФОТО + ВИДЕО
11:35
Дзюдо

В Баку прошел чемпионат МВД по дзюдо в память шехидов антитеррористической операции - ФОТО + ВИДЕО

Лучшие дзюдоисты были награждены медалями, грамотами и специальными призами
Хидаят Гейдаров неудачно выступил на Большом шлеме в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
29 Ноября 13:40
Дзюдо

Хидаят Гейдаров неудачно выступил на Большом шлеме в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Хидаят Гейдаров и Рашид Мамедалиев завершили выступление

Российские дзюдоисты впервые с 2022 года выступили на международной арене под флагом своей страны - ФОТО
28 Ноября 20:09
Дзюдо

Российские дзюдоисты впервые с 2022 года выступили на международной арене под флагом своей страны - ФОТО

Международная федерация дзюдо восстановила статус сборной России

Азербайджанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Большого шлема в Абу Даби - ОБНОВЛЕНО
28 Ноября 18:14
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Большого шлема в Абу Даби - ОБНОВЛЕНО

Спортсмены сборной не смогли подняться на пьедестал в стартовый день соревнований

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО
28 Ноября 12:32
Дзюдо

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО

Обучение проводится в рамках трехстороннего меморандума

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО
27 Ноября 17:28
Дзюдо

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО

Азербайджан будет представлен десятью спортсменами в пяти весовых категориях

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027