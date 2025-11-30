Коцоев завершил выступление на турнире в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев (90 кг) завершил борьбу на турнире из серии Большого шлема, уступив казахстанскому спортсмену Ермахану Ануарбекову, сообщает İdman.Biz.

Заметим, что ранее Мурад Фатиев (90 кг) успешно стартовал на турнире. Он одолел Александра Сидорюка (Беларусь) и вышел в 1/8 финала.

11:55

Азербайджанские дзюдоисты Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов успешно вышли в четвертьфинал турнира из серии Большого шлема, который проходит в Абу-Даби, сообщает İdman.Biz.

Ушанги Кокаури был свободен от схватки на старте, а в 1/8 финала уверенно победил хорватского спортсмена Микиту Свирда, заработав путевку в четвертьфинал.

Джамал Гамзатханов также начал турнир со свободного круга. В 1/8 финала он нанес поражение Азамату Чочаеву из Бахрейна и вышел в следующую стадию соревнований.

На данный момент в активе сборной Азербайджана нет медалей, но борьба продолжается.

Азербайджанские дзюдоисты сохраняют шансы на медали и продолжают борьбу в престижном турнире.

İdman.Biz