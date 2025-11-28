В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО

В Азербайджанской спортивной академии продолжаются практические занятия для студентов по специализации "тренер по дзюдо".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Азербайджана, Азербайджанской спортивной академией и Университетом Хартфордшира (Великобритания) практические занятия проходят для студентов I, II и III курсов академии.

Сообщается, что учебный процесс организован в соответствии с графиком, установленным в Учебно-тренировочном центре национальных команд по дзюдо.

В проекте, которым руководит профессор Университета Хартфордшира Майк Каллен, участвуют как иностранные, так и местные специалисты.

Отмечается, что студенты во время занятий получают теоретические знания по международным стандартам тренерской подготовки и одновременно формируют практические навыки.

