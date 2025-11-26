Эльчин Исмаилов: "Рассчитываем попасть в финал и бороться за медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

27 Ноября 2025
RU

Дзюдо
Новости
26 Ноября 2025 19:14
25
С 28 по 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, пройдет турнир "Большой шлем", в котором примут участие и азербайджанские дзюдоисты.

Нашу страну на этих соревнованиях будет представлять мужская сборная под руководством старших тренеров Эльчина Исмаилова и Славко Текича.

На какой результат рассчитывают тренеры команды? Почему в составе отсутствуют сразу несколько дзюдоистов основного состава? С этими вопросами İdman.Biz обратился к старшему тренеру сборной Эльчину Исмаилову.

"Я, честно говоря, не ожидал, что на этом турнире будут выступать такие сильные дзюдоисты. В каждой из весовых категорий есть спортсмены из восьмерки сильнейших по мировому рейтингу! Что касается нашей команды, то, практически все, за исключением Аслана Коцоева, это дзюдоисты основного состава. Поэтому рассчитываем в каждой весовой категории, где выступят наши дзюдоисты, попасть в финальный блок и бороться за медали.

Старший тренер также объяснил, почему некоторые лидеры пропустят турнир.

"Что касается не привлеченных на этот турнир Зелима Коцоева, Эльджана Гаджиева и Зелима Цкаева, то первым двум мы дали небольшой перерыв: они будут готовиться к "Большому шлему", который пройдет в начале следующего года в Париже. А Цкаев пропускает турнир из-за травмы”, - добавил Исмаилов.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

