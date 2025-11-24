Соичи Хашимото: "Я бы вновь хотел оказаться на чемпионате мира в Баку" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Прославленный японский дзюдоист Соичи Хашимото на днях объявил о завершении своей богатой на события карьеры.

Борьба на татами неоднократно сводила его с Рустамом Оруджевым и Хидаятом Гейдаровым, а одну из своих четырех медалей чемпионата мира он завоевал в Баку.

В эксклюзивном интервью İdman.Biz Хашитомо вспомнил о знаковых схватках против азербайджанских дзюдоистов и не исключил вероятности вновь посетить нашу столицу.

- Вашим последним турниром стал турнир "Большого шлема" в Токио, где вы заняли пятое место. После него посетила мысль о завершении карьеры или это произошло раньше?

- Решение назревало постепенно. После Токио почувствовал, что физически уже не могу показывать тот уровень, который считаю для себя приемлемым. Я всегда старался бороться красиво, быстро, технично, но в какой-то момент начинаешь замечать, что восстановление идет медленнее, а движения не такие острые, как раньше. Турнир в Токио стал своего рода последним сигналом: я сделал все, что мог, и пора завершать цикл уважительно по отношению к самому себе и к дзюдо.

- Вы пять раз завоевывали медали чемпионатов мира, в том числе семь лет назад в Баку, когда стали вторым. Как вам вспоминается то выступление?

- Турнир в Баку был для меня очень особенным. Я чувствовал невероятную энергию зала - болельщики в Азербайджане очень эмоциональные и любят дзюдо. Тогда я находился на пике формы, и каждая схватка проходила будто на одном дыхании. Конечно, жаль упущенной золотой медали - финальный момент схватки с корейцем до сих пор помню слишком хорошо. Но в целом это один из самых ярких стартов в моей жизни. В Баку я понял, что могу конкурировать с сильнейшими и оставаться стабильным на протяжении всего цикла.

- Вы неоднократно боролись против азербайджанских дзюдоистов Хидаята Гейдарова и Рустама Оруджева. Есть какие-то памятные моменты тех противостояний?

- Да, с ними всегда было сложно и интересно. Оруджев - это невероятный темп и давление, он никогда не дает расслабиться. В нашей схватке в финале чемпионата мира в Будапеште в 2017 году я с невероятным трудом одержал победу в дополнительное время. Хидаят - другой тип соперника, более взрывной. У него очень точное чувство момента, и одно небольшое опоздание может стоить вам схватки. Каждый раз, когда мы выходили на татами, я понимал: ошибаться нельзя. Именно такая конкуренция помогает расти.

- После поражения в финале "Большого шлема" в Токио от Хидаята многие предвкушали вашу возможную схватку на Олимпиаде. Но вы уступили французу Габа в четвертьфинале и затем выиграли "бронзу". Насколько результат оказался разочаровывающим?

- Естественно, у меня была мечта попасть в финал. Олимпиада - это особое давление, и я хотел показать свой лучший уровень. Возможно, желание это было даже чрезмерным. В схватке с Габа я допустил ошибку в golden score и уже не смог переломить ход поединка. Но "бронза" - это тоже медаль, и я горжусь тем, что сумел собраться. Разочарование было, конечно, но оно стало хорошим уроком: важнее всего оставаться спокойным и гибким в любой ситуации.

- По-вашему, как сейчас развивается дзюдо? Стало ли оно более динамичным после изменения в правилах?

- Да, дзюдо стало гораздо быстрее и активнее. Изменения в правилах заставляют атаковать, думать о комбинациях. Убрали многие элементы, которые замедляли схватку, и теперь зрителям смотреть соревнования намного интереснее. Иногда мне кажется, что современные юниоры уже борются в темпе, который раньше считался почти невозможным. Здорово, что наш спорт развивается, становится зрелищнее, это хорошо для будущего дзюдо.

- В следующем году Баку примет чемпионат мира. Можно ли будет вновь увидеть вас в столице Азербайджана и в каком качестве?

- Если позволит график, я бы хотел приехать - возможно, как гость, возможно, как аналитик или тренер на консультационной основе. С Баку у меня много приятных воспоминаний, и я был бы рад снова оказаться в этом городе. Но пока конкретного решения нет.

- Получается, что в том или ином качестве вы останетесь в дзюдо?

- Хочу посвятить больше времени тренерской работе. Мне интересно передавать опыт молодым дзюдоистам, особенно работать над деталями техники, которые формируют стиль. Кроме того, хочу немного отдохнуть, уделить время семье. И самое главное - хочу оставаться в дзюдо. Это моя жизнь, моя культура, моя энергия. Просто теперь уже в новой роли.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz