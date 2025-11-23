В Баку завершилась лига по дзюдо среди юношей - ФОТО

В Баку завершился лига по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе были определены победители в девяти весовых категориях.

Победители турнира:

Юноши

42 кг - Али Гурбанлы

50 кг - Имран Салахов

60 кг - Кенан Исмаилов

73 кг - Юсиф Агакишиев

+73 кг - Бахыш Ахмедов

Девушки

40 кг - Зейнаб Искендарли

48 кг - Мелек Велиева

57 кг - Сунай Маджидова

70 кг - Айтак Рустамова

Всего в соревнованиях участвовали 485 юных дзюдоистов из 88 клубов и спортивных обществ.

İdman.Biz