В Баку завершилась лига по дзюдо среди юношей - ФОТО

В Баку завершился лига по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.
Как сообщает İdman.Biz в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе были определены победители в девяти весовых категориях.
Победители турнира:
Юноши
42 кг - Али Гурбанлы
50 кг - Имран Салахов
60 кг - Кенан Исмаилов
73 кг - Юсиф Агакишиев
+73 кг - Бахыш Ахмедов
Девушки
40 кг - Зейнаб Искендарли
48 кг - Мелек Велиева
57 кг - Сунай Маджидова
70 кг - Айтак Рустамова
Всего в соревнованиях участвовали 485 юных дзюдоистов из 88 клубов и спортивных обществ.