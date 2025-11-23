24 Ноября 2025
В Баку завершилась лига по дзюдо среди юношей - ФОТО

23 Ноября 2025 18:25
24
В Баку завершился лига по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе были определены победители в девяти весовых категориях.

Победители турнира:

Юноши

42 кг - Али Гурбанлы
50 кг - Имран Салахов
60 кг - Кенан Исмаилов
73 кг - Юсиф Агакишиев
+73 кг - Бахыш Ахмедов

Девушки

40 кг - Зейнаб Искендарли
48 кг - Мелек Велиева
57 кг - Сунай Маджидова
70 кг - Айтак Рустамова

Всего в соревнованиях участвовали 485 юных дзюдоистов из 88 клубов и спортивных обществ.

İdman.Biz

