Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби

С 28 по 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, пройдет турнир "Большой шлем", в котором примут участие азербайджанские дзюдоисты.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, страну на этих соревнованиях будет представлять мужская сборная под руководством старших тренеров Эльчина Исмаилова и Славко Текича.
В пяти весовых категориях выступят 10 спортсменов.
В трехдневном турнире примут участие 390 участников из 53 стран (233 мужчины и 157 женщин).
Мужчины
60 кг
Ахмед Юсифов
Балабей Агаев
66 кг
Руслан Пашаев
Рашад Елькиев
73 кг
Рашид Мамедалиев
Хидаят Гейдаров
90 кг
Мурад Фатиев
Аслан Коцоев
+100 кг
Джамал Гамзатханов
Ушанки Кокаури
Отметим, что в судейской бригаде соревнований будет представлен азербайджанский арбитр международной категории "А" Назим Умбаев.