Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби

С 28 по 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, пройдет турнир "Большой шлем", в котором примут участие азербайджанские дзюдоисты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, страну на этих соревнованиях будет представлять мужская сборная под руководством старших тренеров Эльчина Исмаилова и Славко Текича.

В пяти весовых категориях выступят 10 спортсменов.

В трехдневном турнире примут участие 390 участников из 53 стран (233 мужчины и 157 женщин).

Мужчины

60 кг

Ахмед Юсифов

Балабей Агаев

66 кг

Руслан Пашаев

Рашад Елькиев

73 кг

Рашид Мамедалиев

Хидаят Гейдаров

90 кг

Мурад Фатиев

Аслан Коцоев

+100 кг

Джамал Гамзатханов

Ушанки Кокаури

Отметим, что в судейской бригаде соревнований будет представлен азербайджанский арбитр международной категории "А" Назим Умбаев.

İdman.Biz