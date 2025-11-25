В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Завершился IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, определились обладатели медалей в восьми весовых категориях.
В двухдневном турнире принял участие 721 спортсмен (581 юноша, 140 девушек) из 91 клуба и спортивного общества.
По итогам турнира сформирован рейтинговый список спортсменов.
Представляем призеров последнего дня:
ЮНОШИ
-55 кг
1. Ибрагим Талыбов
2. Назим Камилов
3. Фарид Худиев
3. Джамал Лютфалиев
-66 кг
1. Санан Пириев
2. Фарид Гасанли
3. Замеддин Багиров
3. Ниджат Алиев
-81 кг
1. Полад Гасанли
2. Гусейн Сафаров
3. Айхан Гасанли
3. Ягуб Мамедов
+90 кг
1. Тамерлан Алиев
2. Идрис Ханбалаев
3. Сахиб Расулзаде
3. Гусейн Гусейнли
ДЕВУШКИ
-44 кг
1. Парвин Севханлы
2. Фатима Абдуллаева
3. Захра Рзазаде
3. Аян Гасанли
-52 кг
1. Кенуль Эйвазлы
2. Товсия Бабаева
3. Ягмур Ахмадзаде
3. Айнур Сулейманова
-63 кг
1. Тюркан Мамедли
2. Пари Мамедли
3. Марьям Юсифли
3. Айдан Багирлы
+70 кг
1. Арзу Рашидова
2. Джейран Виждехдолатабад
3. Дениз Хабибли
12:22
Продолжается IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, 331 спортсмен поборется за победу в восьми весовых категориях.
Отметим, что это заключительный тур Лиги по дзюдо U-17. По его итогам будет сформирован рейтинг участников турнира.
Онлайн-трансляцию IV тура Лиги можно посмотреть на официальном канале федерации дзюдо Азербайджана на YouTube.
Татами 1:
Татами 2:
Татами 3:
Татами 4: