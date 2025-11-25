25 Ноября 2025
В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Дзюдо
25 Ноября 2025 19:23
24
В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Завершился IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, определились обладатели медалей в восьми весовых категориях.

В двухдневном турнире принял участие 721 спортсмен (581 юноша, 140 девушек) из 91 клуба и спортивного общества.

По итогам турнира сформирован рейтинговый список спортсменов.

Представляем призеров последнего дня:

ЮНОШИ

-55 кг

1. Ибрагим Талыбов

2. Назим Камилов

3. Фарид Худиев

3. Джамал Лютфалиев

-66 кг

1. Санан Пириев

2. Фарид Гасанли

3. Замеддин Багиров

3. Ниджат Алиев

-81 кг

1. Полад Гасанли

2. Гусейн Сафаров

3. Айхан Гасанли

3. Ягуб Мамедов

+90 кг

1. Тамерлан Алиев

2. Идрис Ханбалаев

3. Сахиб Расулзаде

3. Гусейн Гусейнли

ДЕВУШКИ

-44 кг

1. Парвин Севханлы

2. Фатима Абдуллаева

3. Захра Рзазаде

3. Аян Гасанли

-52 кг

1. Кенуль Эйвазлы

2. Товсия Бабаева

3. Ягмур Ахмадзаде

3. Айнур Сулейманова

-63 кг

1. Тюркан Мамедли

2. Пари Мамедли

3. Марьям Юсифли

3. Айдан Багирлы

+70 кг

1. Арзу Рашидова

2. Джейран Виждехдолатабад

3. Дениз Хабибли

12:22

Продолжается IV тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, в последний день соревнований, проходящих в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, 331 спортсмен поборется за победу в восьми весовых категориях.

Отметим, что это заключительный тур Лиги по дзюдо U-17. По его итогам будет сформирован рейтинг участников турнира.

Онлайн-трансляцию IV тура Лиги можно посмотреть на официальном канале федерации дзюдо Азербайджана на YouTube.

Татами 1:

Татами 2:

Татами 3:

Татами 4:

İdman.Biz

