25 Ноября 2025
В Азербайджане стартовал четвертый тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17

Дзюдо
Новости
24 Ноября 2025 21:12
В Азербайджане стартовал четвертый тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе начался четвертый тур Лиги по дзюдо среди юношей U-17.

Как передает İdman.Biz, в соревнованиях участвуют 721 спортсмен из 91 клуба. Первый день турнира собрал на татами 380 дзюдоистов, которые разыграли медали в восьми весовых категориях.

В мужских группах победителями стали Давид Махмудов (50 кг), Илькин Гараев (60 кг), Руслан Аскеров (73 кг) и Нуреддин Алиев (90 кг).

У девушек первыми места заняли Сюнай Саламова (40 кг), Зейнаб Сейидзаде (48 кг), Гюльназ Мамедтагыева (57 кг) и Фидан Джалилли (70 кг).

Четвертый тур является заключительным этапом сезона, и по его итогам будет сформирован официальный рейтинг спортсменов.

