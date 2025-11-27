27 Ноября 2025
Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО

Дзюдо
Новости
27 Ноября 2025 17:28
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялась жеребьевка турнира по дзюдо из серии Большого шлема.

Как сообщает İdman.Biz, по ее результатам определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов.

В соревнованиях серии World Judo Tour Азербайджан будет представлен десятью спортсменами в пяти весовых категориях. В международном турнире примут участие 373 дзюдоиста из 52 стран.

Матчи классификационного этапа турнира по теннису из серии Большого шлема начнутся завтра в 10:00 по бакинскому времени, финальные бои - с 17:00.

Мужчины

60 кг, 1/8 финала

Ахмед Юсифов – победитель пары Чанад Фецко (Венгрия) / Сынбом Чон (Корея)

Балабей Агаев – победитель пары Мартон Андраши (Венгрия) / Салих Йылдыз (Турция)

66 кг, 1/16 финала

Руслан Пашаев – Хамад Матлаеи (ОАЭ)

Рашад Елькиев – Денис Виеру (Молдова) / Алессио Де Лука (Италия)

73 кг, 1/16 финала

Рашид Мамедалиев – Стивен Болдбаатар (США)

Хидаят Гейдаров – победитель пары Адиль Османов (Молдова) / Джованни Эспозито (Италия)

90 кг, 1/16 финала

Мурад Фатиев – Александр Сидорик (Беларусь)

Аслан Коцоев – Ермахан Ануарбеков (Казахстан)

+100 кг, 1/8 финала

Джамал Гамзатханов – победитель пары Азамат Чотчаев (Бахрейн) / Еламан Ергалиев (Казахстан)

Ушанки Кокаури – победитель пары Никита Свирид (Хорватия) / Мунир Эртюг (Турция)

