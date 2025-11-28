28 Ноября 2025
RU

Два азербайджанских дзюдоиста завершили выступления на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Дзюдо
Новости
28 Ноября 2025 12:51
56
Два азербайджанских дзюдоиста завершили выступления на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Два азербайджанских спортсмена - Руслан Пашаев и Балабей Агаев - завершили свои выступления на турнире из серии Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг Руслан Пашаев в 1/8 финала уступил представителю Испании Адриану Нието Чинарро по хансоку-макэ и выбыл из соревнований.

В той же стадии в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев проиграл в первом поединке турецкому спортсмену Салиху Йылдызу по юко и досрочно завершил борьбу.

Отметим, что на данном турнире борьбу продолжают еще два азербайджанских дзюдоиста - Рашад Елькиев и Ахмед Юсифов.

11:37

Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) стартовал с победы на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz, Пашаев в 1/16 финала победил представителя ОАЭ Хамада Матлаеи.

Азербайджанский дзюдоист одержал победу техникой осаэкоми вадза (удержание соперника на спине на татами) и вышел в следующий раунд соревнований.

11:16

Сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) стартует турнир из серии Большого Шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований на татами выйдут четыре наших спортсмена в двух весовых категориях.

60 кг, 1/8 финала:
Ахмед Юсифов - с победителем пары Чанад Фецко / Сынгбом Чон
Балабей Агаев - с победителем пары Мартон Андраши / Салих Йылдыз

66 кг, 1/16 финала:
Руслан Пашаев - Хамад Матлаеи
Рашад Елькиев - Денис Виеру / Алессио Де Лука

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО
12:32
Дзюдо

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО

Обучение проводится в рамках трехстороннего меморандума

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО
27 Ноября 17:28
Дзюдо

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО

Азербайджан будет представлен десятью спортсменами в пяти весовых категориях
Эльчин Исмаилов: "Рассчитываем попасть в финал и бороться за медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
26 Ноября 19:14
Дзюдо

Эльчин Исмаилов: "Рассчитываем попасть в финал и бороться за медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Старший тренер о шансах команды на "Большом шлеме"

В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
25 Ноября 19:23
Дзюдо

В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В заключительный день соревнований спортсмены определили итоговый рейтинг турнира
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби
25 Ноября 14:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби

Сборную страны составят 10 мужчин в пяти весовых категориях
Названа дата проведения чемпионата Азербайджана по дзюдо
25 Ноября 14:16
Дзюдо

Названа дата проведения чемпионата Азербайджана по дзюдо

Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"