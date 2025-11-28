Два азербайджанских дзюдоиста завершили выступления на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Два азербайджанских спортсмена - Руслан Пашаев и Балабей Агаев - завершили свои выступления на турнире из серии Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг Руслан Пашаев в 1/8 финала уступил представителю Испании Адриану Нието Чинарро по хансоку-макэ и выбыл из соревнований.

В той же стадии в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев проиграл в первом поединке турецкому спортсмену Салиху Йылдызу по юко и досрочно завершил борьбу.

Отметим, что на данном турнире борьбу продолжают еще два азербайджанских дзюдоиста - Рашад Елькиев и Ахмед Юсифов.

11:37

Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) стартовал с победы на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz, Пашаев в 1/16 финала победил представителя ОАЭ Хамада Матлаеи.

Азербайджанский дзюдоист одержал победу техникой осаэкоми вадза (удержание соперника на спине на татами) и вышел в следующий раунд соревнований.

11:16

Сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) стартует турнир из серии Большого Шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований на татами выйдут четыре наших спортсмена в двух весовых категориях.

60 кг, 1/8 финала:

Ахмед Юсифов - с победителем пары Чанад Фецко / Сынгбом Чон

Балабей Агаев - с победителем пары Мартон Андраши / Салих Йылдыз

66 кг, 1/16 финала:

Руслан Пашаев - Хамад Матлаеи

Рашад Елькиев - Денис Виеру / Алессио Де Лука

İdman.Biz