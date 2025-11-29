29 Ноября 2025
RU

Хидаят Гейдаров неудачно выступил на Большом шлеме в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2025 13:40
71
Хидаят Гейдаров неудачно выступил на Большом шлеме в Абу-Даби - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров, а также другой азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев неудачно выступили на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров проиграл в 1/8 финала таджикскому спортсмену Мухиддину Асадуллоеву.

Другой представитель Азербайджана в той же весовой категории, Рашид Мамедалиев, уступил в 1/16 финала американцу Стивену Болдбаатару по юко, завершив турнир на ранней стадии.

12:25

Сегодня на турнире из серии Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ) олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 73 кг, стартовал с победы в 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в первом поединке Гейдаров одержал верх над представителем Молдовы с азербайджанскими корнями Адилом Османовым.

В следующем раунде в 1/8 финала он встретится с таджикским спортсменом Мухиддином Асадуллоевым.

10:53

Сегодня два азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на турнире из серии Большого шлема, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, во второй день соревнований на татами выйдет победитель Олимпиады, чемпион мира и Европы Хидаят Гейдаров (73 кг).

В 1/16 финала он встретится с победителем пары Адиль Османов (Молдова) - Джованни Эспозито (Италия).

Другой представитель Азербайджана в той же весовой категории, Рашид Мамедалиев, сразится с американцем Стивеном Болдбаатаром.

Финальные поединки турнира начнутся в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что первый день турнира завершился для азербайджанских спортсменов без медалей.

İdman.Biz

