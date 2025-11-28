Российские дзюдоисты впервые с 2022 года выступили на международной арене под флагом своей страны - ФОТО

На турнире Большого шлема в Абу Даби впервые с 2022 года в честь российского спортсмена был исполнен гимн и поднят триколор.

Как сообщает İdman.Biz, поводом стала победа Аюба Блиева в финале весовой категории до 60 кг. До недавнего времени российские дзюдоисты участвовали в соревнованиях под эгидой IJF только в нейтральном статусе.

В решающей схватке Блиев одолел монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана. В текущем сезоне российский дзюдоист также завоевал бронзу чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Решение о восстановлении статуса российской сборной было принято 27 ноября исполкомом Международной федерации дзюдо. Ситуацию уже прокомментировали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и чемпион мира Инал Тасоев.

İdman.Biz