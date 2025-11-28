28 Ноября 2025
RU

Российские дзюдоисты впервые с 2022 года выступили на международной арене под флагом своей страны - ФОТО

Дзюдо
Новости
28 Ноября 2025 20:09
25
Российские дзюдоисты впервые с 2022 года выступили на международной арене под флагом своей страны - ФОТО

На турнире Большого шлема в Абу Даби впервые с 2022 года в честь российского спортсмена был исполнен гимн и поднят триколор.

Как сообщает İdman.Biz, поводом стала победа Аюба Блиева в финале весовой категории до 60 кг. До недавнего времени российские дзюдоисты участвовали в соревнованиях под эгидой IJF только в нейтральном статусе.

В решающей схватке Блиев одолел монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана. В текущем сезоне российский дзюдоист также завоевал бронзу чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Решение о восстановлении статуса российской сборной было принято 27 ноября исполкомом Международной федерации дзюдо. Ситуацию уже прокомментировали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и чемпион мира Инал Тасоев.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Большого шлема в Абу Даби - ОБНОВЛЕНО
18:14
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Большого шлема в Абу Даби - ОБНОВЛЕНО

Спортсмены сборной не смогли подняться на пьедестал в стартовый день соревнований

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО
12:32
Дзюдо

В Баку реализуется уникальный образовательный проект по подготовке тренеров по дзюдо - ФОТО

Обучение проводится в рамках трехстороннего меморандума

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО
27 Ноября 17:28
Дзюдо

Определены первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби - ФОТО

Азербайджан будет представлен десятью спортсменами в пяти весовых категориях
Эльчин Исмаилов: "Рассчитываем попасть в финал и бороться за медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
26 Ноября 19:14
Дзюдо

Эльчин Исмаилов: "Рассчитываем попасть в финал и бороться за медали" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Старший тренер о шансах команды на "Большом шлеме"

В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
25 Ноября 19:23
Дзюдо

В Азербайджане завершился IV тур Лиги по дзюдо U-17 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В заключительный день соревнований спортсмены определили итоговый рейтинг турнира
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби
25 Ноября 14:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби

Сборную страны составят 10 мужчин в пяти весовых категориях

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"